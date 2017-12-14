США обвинили Россию в обстрелах гражданского населения Украины

Госдепартамент США считает, что Россия занимается обстрелами гражданского населения на Украине. Об этом заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

«Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения», — сказала она.

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Науэрт заверила, что в США глубоко обеспокоены «продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области». Вашингтон требует представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком, отметила Науэрт. Также представитель Госдепа обвинила их в обстреле станции.

«Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции», — сказала Науэрт.

По ее словам, гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем когда-либо.

13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон считает своей приоритетной задачей на Украине сокращение насилия на востоке этой страны. «Наш приоритет — снизить насилие, прекратить убийства на востоке Украины, и мы работаем с Россией, чтобы изучить, можем ли мы прийти к какому-то соглашению по мандату для миротворческих сил ООН», — сказал он. Тиллерсон добавил, что Вашингтон не может «принять российское вмешательство на Украине».

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