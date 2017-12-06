США назвали приоритет своей политики по конфликту на Украине

Приоритетом политики Вашингтона в отношении конфликта на востоке Украины стало решение вопроса по размещению международных миротворцев в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров с союзниками по НАТО, передает Reuters.

Тиллерсон надеется, что размещение миротворцев удастся согласовать с Москвой. «Россия долго сопротивлялась идее привлечения миротворческих сил, однако сейчас она согласилась», — сказал он.

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Одновременно госсекретарь отметил, что по поводу мандата ООН для миротворческих сил остается много разногласий и переговоры будут продолжены. Свое заявление Тиллерсон сделал накануне встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В сентябре Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении в Донбассе международных миротворцев. В ноябре США предложили отправить в зону конфликта 20 тысяч человек. При этом ранее Вашингтон отказался согласовывать размещение миротворцев с ЛНР и ДНР.