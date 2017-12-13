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Тиллерсон назвал приоритет США на Украине

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон считает своей приоритетной задачей на Украине сокращение насилия на востоке этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насилие на востоке Украины продолжается. В 2017 году было больше случаев гибели мирных жителей, чем в 2016. Число нарушений прекращения огня выросло на 60 процентов. (...) Наш приоритет — снизить насилие, прекратить убийства на востоке Украины, и мы работаем с Россией, чтобы изучить, можем ли мы прийти к какому-то соглашению по мандату для миротворческих сил ООН», — сказал он.

Тиллерсон добавил, что Вашингтон не может «принять российское вмешательство на Украине». «В Сирии Россия решила поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать», — сообщил он.

По его словам, именно это «стало основанием для очень серьезного режима санкций». Тиллерсон заявил, что этот режим не изменится, «пока российское вторжение не будет устранено и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

«Правительству в Киеве надо немало сделать, чтобы провести реформы и выполнить свои обязательства по минским соглашениям. России следует использовать свое влияние на повстанческие силы, которые она поддерживает на востоке Украины, чтобы покончить с этим насилием», — добавил госсекретарь.

Кроме того, госсекретарь пообещал, что США вернутся к вопросу Крыма. «Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — указал он.

При этом президент США Дональд Трамп, по словам Тиллерсона хочет «рабочих отношений» между Москвой и Вашингтоном. «Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет», — отметил госсекретарь.

Также Тиллерсон назвал сферу, в которой США требуется поддержка России. «Мы разговариваем очень предметно с нашими российскими коллегами по вопросам того, что они могут сделать в рамках Совета Безопасности ООН. И снова хочу подчеркнуть — они оказывают очень серьезную поддержку по санкциям. Но нам будет нужна поддержка России и, когда мы придем к точке, где мы по-настоящему начнем решать эту проблему, нам нужен будет каждый сосед — это важно, что там были Япония, Китай, Россия. Каждый должен быть там, чтобы внести свою лепту в успех», — резюмировал он.

7 декабря Тиллерсон заявил, что США хотели бы снять санкции с России, однако это невозможно без решения украинского вопроса. Днем ранее он сообщил, что приоритетом политики Вашингтона в отношении конфликта на востоке Украины стало решение вопроса по размещению международных миротворцев в Донбассе.

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