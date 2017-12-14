Apple начала продажу самого дорогого компьютера

Корпорация Apple объявила о начале продаж iMac Pro. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Компьютер стал самым дорогим моноблоком Apple и в начальной комплектации его стоимость составляет 380 тысяч рублей. В такой версии он имеет восьмиядерный процессор Intel Xeon W с тактовой частотой 3,2 гигагерца, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарту Radeon Pro Vega 56.

В американском Apple Store существует несколько модификаций компьютера, а также возможность пользовательской настройки. В максимальной комплектации с 18-ядерным процессором, 128 гигабайтами оперативной памяти и графическим адаптером Radeon Pro Vega 64 компьютер будет стоить около 800 тысяч рублей (13,5 тысяч долларов). У российских покупателей подобной возможности нет.

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iMac Pro был представлен на WWDC летом 2017 года. Моноблок выполнен в черном цвете и имеет 27-дюймовый 5K-экран. При обработке чисел половинной точности производительность компьютера доходит до 22 терафлопс.

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