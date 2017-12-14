Сирия призвала остановить торговлю оружием через Telegram

Сирия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры для борьбы с незаконной торговлей оружием через мессенджер Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

В своей просьбе Дамаск обратился к статье журнала Foreign Policy, в которой повествуется о продаже оружия через Telegram. В своем письме временный поверенный в делах Сирии при ООН Мунзер Мунзер подчеркнул, что журнал «привел достоверную информацию о сбыте, продаже и контрабанде американского оружия террористическим вооруженным группам в Сирии с помощью мессенджер-сервиса Telegram».

«В статье рассказывается о продаже и контрабанде изготовленного в Соединенных Штатах оружия через черный рынок, для которого Telegram служит хостинг-сайтом. Предметом торговли становится там не только стрелковое и индивидуальное оружие, но и техника в виде бронемашин и танков!», — указал Мунзер.

Он отметил, что «Сирия будет весьма признательна, если профильные органы в рамках Совета Безопасности изучат эту тревожную информацию и примут в соответствии с контртеррористическими резолюциями Совета надлежащие меры для борьбы с таким использованием Интернета и социальных сетей, которое облегчает попадание оружия к террористическим вооруженным группам».

Foreign Policy сообщил, что торговля оружием ведется в Telegram через каналы с более чем 5 тысячами пользователей. Авторы каналов преимущественно базируются в сирийской провинции Идлиб. Подпольный рынок «позволяет любому публиковать фотографии оружия или связываться с торговцами», отмечает журнал. «Покупатели могут либо публично разместить запрос об оружии, которое они бы хотели приобрести, или напрямую связаться с продавцом, чтобы договориться о цене и месте встречи», — резюмирует издание. Также в статье представлены скриншоты с фотографиями выставленного на продажу американского оружия.

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