Топ-менеджер «Аэрофлота» назван лучшим корпоративным юристом года

Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров удостоен престижной Национальной премии «Лучший корпоративный юрист 2017 года» в номинации «Реформатор года». Награда присуждается Объединением корпоративных юристов (ОКЮР) за активное участие в работе по реформированию законодательства, благоприятствующей предпринимательской деятельности, сообщили «Ленте.ру» в авиакомпании.

Экспертное жюри конкурса отметило активное участие Владимира Александрова как руководителя правового блока «Аэрофлота» в принятии важных законодательных инициатив. Изменения коснулись наиболее актуальных проблем гражданской авиации.

В частности, осенью 2017 года вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить так называемые «безбагажные» тарифы, а также о гарантиях пассажирам на бесплатный провоз ручной клади. Нововведения создают благоприятные условия для дальнейшего развития отечественных лоукост-перевозок.

Летом 2018 года вступит в силу пакет законов о «черных списках» для авиадебоширов. Предложенные «Аэрофлотом» и поддержанные президентом России Владимиром Путиным меры способствовали реформированию основополагающего принципа гражданского права — обязательности заключения публичного договора. Данная инициатива выводит российское законодательство на опыт мирового уровня по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте. «Перспективные идеи и смелые проекты "Аэрофлота" вносят значительный вклад в обеспечение безопасности на борту и повышение доступности авиаперевозок для граждан России», — отметил Владимир Александров.

Ранее Владимир Александров вошел в международный список лучших корпоративных правовых консультантов, работающих в России, по версии международного издания The Legal 500 на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год.

ОКЮР — российское объединение руководителей и экспертов правовых подразделений ведущих национальных и международных компаний. Торжественная Х-я церемония вручения наград состоялась 14 декабря с участием выдающихся представителей юридического сообщества, партнеров юридических фирм и органов государственной власти.