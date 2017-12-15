США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия

Физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США совместно c коллегами выложил в сеть 62 новых рассекреченных ролика испытаний ядерного оружия в атмосфере. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Среди материалов есть, например, видео испытания Harlem в рамках проекта Dominic, проведенного 12 июня 1962 года в небе над островом Рождества (Тихий океан). Тогда с тяжелого сверхдальнего межконтинентального стратегического бомбардировщика-ракетоносца второго поколения Boeing B-52 Stratofortress на высоте 4,2 тысячи метров на парашюте сбросили термоядерную бомбу Mark 36 (версия боезаряда W-47Y2 Polaris) мощностью 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

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В марте 2017 года Сприггс выложил в сеть 63 рассекреченных ролика. Специалисты проводят работы по сохранению изготовленных из нитроцеллюлозы пленок, которые постепенно разрушаются, находясь на открытом воздухе. Анализ оцифрованных видео, по мнению Сприггса, позволит лучше понять последствия ядерных взрывов.

К настоящему времени в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов, из них 750 рассекречены.

В 1945-1962 годах США провели 210 ядерных испытаний в атмосфере, что зафиксировано примерно на десяти тысячах видеозаписях. Большинство из них оказались распределенными по секретным хранилищам в США. Команде Сприггса потребовалось пять лет, чтобы собрать их в лаборатории.

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