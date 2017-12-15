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Apple запретила улучшать свой самый дорогой компьютер

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Корпорация Apple запретила пользователям самостоятельно менять оперативную память компьютера iMac Pro. Эта возможность теперь доступна только в авторизованном сервисном центре, пишет Ubergizmo.

В обычных iMac с 27-дюймовым экраном имеется специальное отверстие в корпусе, открыв которое, можно установить модули оперативной памяти. В новом компьютере Apple такого люка нет и замена ОЗУ возможна лишь при полной разборке моноблока. При попытке собственноручно заменить компонент пользователь теряет гарантию.

Продажи iMac Pro начались 14 декабря. Компьютер стал самым дорогим моноблоком Apple. В начальной комплектации с восьмиядерным процессором Intel Xeon W, 32 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Radeon Pro Vega 56 его стоимость составляет 380 тысяч рублей.

На данный момент российские пользователи не могут модифицировать компьютер, хотя эта возможность присутствует в американском Apple Store. В максимальной комплектации с 18-ядерным процессором iMac стоит около 800 тысяч рублей (13,5 тысячи долларов).

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