В Испании ответили на угрозу отстранения от ЧМ-2018

Временный президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларреа заявил, что отстранение сборной страны от участия в чемпионате мира 2018 года невозможно. Слова функционера приводит AS.

«Никто не собирается выгонять Испанию с мундиаля. Это невозможно. И этого не произойдет. Вы хотите отстранить Испанию и пригласить Италию? Федерация проводит обычную работу. Мы заслуженно победили в отборе, и ФИФА с этим согласна», — заявил Ларреа.

По его словам, президент ФИФА Джанни Инфантино во время очной встречи рассказал, что предыдущий руководитель RFEF Анхель Вильяр, обвиненный в коррупции, прислал письмо с добровольным отказом от занимаемой должности. Его место в итоге занял Ларреа.

Ранее 15 декабря сообщалось, что ФИФА направила письмо в RFEF. В нем она пригрозила испанцам отстранением от мундиаля в России. Международная федерация считает, что правительство Испании вмешивается в выборы нового президента организации.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года, трехкратный победитель европейского первенства в 1964, 2008 и 2012 годах. В рейтинге ФИФА команда занимает шестое место.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На нем испанцы должны сыграть с Португалией, Марокко и Ираном.

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