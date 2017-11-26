В Перу отказались принимать законопроект ради участия в ЧМ в России

Власти Перу отказались принимать законопроект, согласно которому местная футбольная федерация перейдет в управление государством. Он бы помешал национальной сборной сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила конгрессмен Палома Носеда в своем Twitter-аккаунте.

Она отметила, что все перуанцы отмечали выход команды в финальную стадию мундиаля, поэтому Конгресс решил отозвать документ ради всеобщего спокойствия. При этом именно Носеда предложила принять законопроект.

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По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), вмешательство государства в деятельность национальных футбольных федераций запрещено. В противном случае организации исключаются из состава ФИФА. Если бы перуанское правительство приняло соответствующий закон, сборная не смогла бы принять участия в чемпионате мира в России.

16 ноября сборная Перу стала последним участником турнира. Команда завоевала путевку на мундиаль, обыграв новозеландцев по сумме двух стыковых матчей. В честь выхода сборной в стране была выпущена открытка с надписью «Ya casi en Rusia, carajo», что дословно переводится как «Уже почти в России, е***ь».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.