Футболист «Локомотива» облетит земной шар за 22 дня

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за участия в матчах в разных странах облетит земной шар за 22 дня. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте FourFourTweet.

Фарфан за 22 дня преодолеет 28 тысяч миль (около 46 тысяч километров), что превышает длину экватора, составляющую примерно 40 тысяч километров.

5 ноября хавбек сыграл за «Локомотив» в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) против ЦСКА. Затем футболист отправился в Перу в расположение национальной команды, оттуда — в Новую Зеландию на стыковые поединки за выход на чемпионат мира 2018 года.

23 ноября Фарфан сыграл за «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена», который проходил в Москве. Дубль перуанского футболиста принес команде победу со счетом 2:1.

27 ноября железнодорожникам предстоит сыграть матч 18-го тура РФПЛ против «СКА» в Хабаровске.