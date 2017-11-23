Дубль перуанского футболиста принес «Локомотиву» победу в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» обыграл датский «Копенгаген» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 ноября, в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 17-й минуте железнодорожники вышли вперед после точного удара Джефферсона Фарфана. Гости отыгрались на 31-й минуте, отличился полузащитник Беньямин Вербич. На 51-й минуте дубль оформил Фарфан.

Параллельный матч группы F между чешским «Фаставом» и молдавским «Шерифом» начнется в 23:05. Пока подопечные Юрия Семина с 8 очками занимают первое место в группе.

Санкт-петербургский «Зенит» в групповом этапе турнира обыграл дома македонский «Вардар» со счетом 2:1. Клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.