В Подмосковье сократился срок подключения объектов к сетям газораспределения

В Подмосковье срок технологического присоединения к сетям газораспределения для малого и среднего предпринимательства существенно сократился в 2017 году по сравнению с прошлым годом, заявил министр энергетики региона Леонид Неганов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

В частности, сегодня в среднем на эти цели уходит 180 дней, при этом в прошлом году те же задачи решались за 213 дней, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Увеличение количества технологических присоединений происходит на фоне снижения количества заявок на технологическое присоединение с одновременным увеличением заявленной мощности. Однако заявки по категории заявителей с максимальным расходом газа до 500 кубометров в час увеличиваются, что говорит о потребности в газификации среднего бизнеса», — отметил Неганов.

Он подчеркнул, что доступность технологического присоединения является ключевым фактором развития бизнеса, что в конечном итоге определяет инвестиционную привлекательность региона.

С начала года на территории области было осуществлено более 10 тысяч технологических присоединений объектов к сетям газораспределения.

В начале месяца заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов сообщил, что более 50 газопроводов ввели в эксплуатацию с начала текущего года. По его словам, в регионе улучшена надежность газоснабжения 20 тысяч жителей.

