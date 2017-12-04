Свыше 50 газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

Более 50 газопроводов ввели в эксплуатацию в Московской области с начала текущего года, сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в

«За 11 месяцев 2017 года на территории Подмосковья введено в эксплуатацию уже 52 газопровода в 54 населенных пунктах. Их общая протяженность составляет 316 километров. Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах с населением 33 тысячи человек. Работы ведутся в соответствии с графиком», — рассказал Пестов.

Он подчеркнул, что в регионе улучшена надежность газоснабжения 20 тысяч жителей.

14 июня сообщалось, что в Московской области за четыре года подключили к газу около 70 тысяч жителей.

Губернаторская программа «Развитие газификации» рассчитана до 2025 года. За четыре года ее реализации в регионе было построено свыше 1,2 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 260 населенных пункта. Порядка 116 тысяч жителей получили возможность подключить к газу свои дома.

В марте глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов. Он пояснил, что в некоторых субъектах невозможно обеспечить работу необходимой инфраструктуры.