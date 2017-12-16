У ИГ нашли мины нового поколения

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) наладили производство четвертого поколения мин. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности экстремистов.

При разминировании территорий в Сирии и Ираке, отбитых у боевиков ИГ, специалистам удалось обнаружить мины со штампованными корпусами и резиновыми прокладками, имеющими признаки фабричного производства. Как отмечается, устройства, скорее всего, делали на одном из подпольных заводов.

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Корпус одной такой мины, вмещающий до семи килограммов взрывчатки, способен задержать отряд пехоты или автомобиль. Активация происходит при воздействии нагрузки более 30 килограммов.

Устройства были снабжены системой защиты от разминирования, работающей от батарейки, но саперам удалось их обезвредить. В Directorate 4 отмечают, что на контролируемых ИГ территориях «одну деревню могут окружать поля с сотнями и даже тысячами подобных устройств».

15 декабря сообщалось, что оружие, поставленное США сирийским повстанцам, могло попасть в руки боевиков «Исламского государства».

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