Реконструированную национальную библиотеку Ямала оснастили планетарием

Читальный зал национальной библиотеки в Салехарде после реконструкции может трансформироваться в планетарий, сообщается на сайте администрации Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 18 декабря.

К услугам посетителей учреждения также 3D-принтер, мультилаборатория, конференц-зал и детская комната. Для коллективной работы оборудован умный экран, к которому одновременно могут подключиться 250 человек.

«На Ямале сегодня работают десятки библиотек: нужно, чтобы наши читательские центры стали "точками притяжения" для ямальцев всех возрастов, — отметил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. — Но кроме библиотек возможность взять интересную книгу должна быть и на территории социальных учреждений, больниц, например. Это еще одна важная задача».

В планах региональных властей — модернизировать библиотеку в Тарко-Сале.

