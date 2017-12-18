На iPhone вышел пиратский порт Cuphead

В магазине приложений App Store появилась неофициальная версия платформера Cuphead. Создатель игры отрицает свою причастность к этому приложению.

В App Store игра стоит пять долларов, или 179 рублей. При этом на ее странице в магазине указан якобы официальный сайт студии Studio MDHR. Между тем на официальной странице игры ничего не говорится о выходе Cuphead на iOS. Разработчики предупреждают, что это подделка.

Корреспондент «Ленты.ру» подтвердил работоспособность пиратской Cuphead. Она запускается, даже удается поиграть на первых уровнях. Однако некоторые пользователи жалуются, что игра заканчивается на вступительном ролике.

Для того, чтобы пожаловаться на приложение и вернуть средства необходимо обратиться в службу поддержки Apple.

Cuphead — игра в жанре run and gun и платформер, стилизованная под мультфильм 1930-х годов. Она вышла в конце сентября эксклюзивно для ПК на Windows 10 и Xbox One.

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