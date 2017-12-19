Девелопер «Баркли» попал в поле зрения прокуратуры

Строительство жилого комплекса «Медовая долина», который возводит девелоперская компания «Баркли», может оказаться под контролем прокуратуры. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сроки сдачи первой очереди жилого комплекса в Крекшине уже дважды переносились: с конца июня на конец сентября, затем на 31 декабря. Однако компания-застройщик может не успеть завершить стройку до конца года. Один из членов инициативной группы граждан «Медовой долины» Данил Сошин заявил изданию, что «в проекте огромное количество недоделок (в частности, не подключен газ) и не получено заключение о соответствии». «Поэтому есть большие сомнения, что компании удастся достроить объект в заявленный срок», — сказал он. В «Баркли» заявили, что сроки сдвинули в том числе из-за трудностей с подключением к сетям.

Проблемы у «Баркли», по данным источников издания, возникли также в связи с действиями кредитора проекта — Сбербанка. По словам чиновника московской мэрии, летом Сбербанк в связи со снижением продаж закрыл кредитную линию «Баркли». Это газете подтвердил человек, близкий к банку. Он объяснил такие действия проблемами девелопера с оборотными средствами.

Есть недовольные инвесторы и на других объектах: около 30 будущих жителей элитного комплекса Barkli Residence на Ленинском проспекте обратились в столичные мэрию и прокуратуру из-за срывов сроков сдачи объекта структурой компании «Баркли». Кроме того, на ее счетах арестованы 5 миллионов рублей по иску одного из жителей района. В строительном холдинге подтвердили арест 3 миллионов рублей, обвинив дольщиков в «потребительском экстремизме».

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что в свое время аналогичные проблемы начались у основанной Сергеем Полонским Mirax Group, сделавшей ставку на элитную недвижимость, спрос на которую в кризис традиционно падает. Кроме того, и покупатели у элитных квартир располагают ресурсами для того, чтобы через суд заставить застройщика соблюдать условия договоров.