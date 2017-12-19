В Подмосковье увеличились доходы от аукционов на нестационарные торговые объекты

Поступления в бюджеты муниципалитетов Подмосковья после проведения аукционов на размещение нестационарных торговых объектов в 2017 году увеличились в четыре раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Его слова слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«По итогам года 39 муниципальных образований провели аукционы. Суммарный доход в бюджеты составил 247 миллионов рублей», — сказал Посаженников на заседании регионального правительства.

Он отметил, что до конца 2020 года в местные бюджеты поступит еще порядка 500 миллионов рублей от размещения НТО и проведения соответствующих аукционов.

Всего на сегодняшний день в регионе 6977 нестационарных торговых объектов, из них около 60 процентов имеют современный внешний вид, отметил министр. «Мы ожидаем, что все НТО будут приведены в соответствии с архитектурными решениями», — подчеркнул Посаженников.

В августе прошлого года Минпромторг предупредил региональные власти о недопустимости сокращения доли малых торговых объектов до минимальных нормативов, установленных правительством.

Нестационарный торговый объект представляет собой временное сооружение или конструкцию.