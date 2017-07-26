Россия
 

Власти Подмосковья обозначили ключевые проблемы в торговом бизнесе

Перейти в «Мою Ленту»

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников перечислил наиболее актуальные для региона проблемы в торговой сфере. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 26 июля.

«В основном все вопросы были связаны не с текущей деятельностью магазинов, предприятий торговых и бытовых, а с открытием или перезапуском объектов, с дорожной сферой, с разрешением на въезды, съезды, проезды. Много вопросов по имущественным налогам», — сказал он на встрече с предпринимателями.

Посаженников также отметил, что участников рынка также волнуют особенности регулирования нестационарных объектов. «Мы хотим сделать все, чтобы бизнес имел четкие, понятные правила игры. Чтобы на пять лет они выигрывали аукцион, и никто уже к ним ни с какими вопросами подходить не мог», — подчеркнул он.

21 июля сообщалось, что в Мособласти стартует мониторинг нестационарной розничной торговли. Проверка коснется незаконных сезонных «лотков», палаток и бахчевых развалов, отмечает телеканал. Первые результаты мониторинга подведут 1 августа.

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что регион по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье проведут мониторинг нестационарной розничной торговли
Подмосковье сочли одним из самых привлекательных регионов для инвесторов
Не менее сорока предприятий откроется в Подмосковье до конца года
Последние новости
Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
От ФСБ потребовали раскрыть судьбу Рауля Валленберга после ареста
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Пьяного уроженца Киргизии выловили из пруда в Москве  
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Другие материалы рубрики
Россия10:1325 июля

Языческая сила

Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
17:07Сегодня

Ульяновский губернатор собрался воспитать в регионе «поколение доброты»

17:09Сегодня

Убранный из Александрова памятник Ивану Грозному появился в Москве

15:5525 июля

Более 300 выпускников Подмосковья получили максимальный балл по ЕГЭ

Россия00:04Сегодня
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»

Дети дождя

Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
17:04Сегодня

Банду двоечников задержали в Москве за ограбления сверстников  

16:17Сегодня

В Ярославле заинтересовались ребенком украинского маньяка-убийцы

15:2825 июля

Устроивший «шашки» на Волоколамском шоссе водитель скрылся с места массового ДТП

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
15:53Сегодня

Кремль воздержался от оценок законопроекта о новых санкциях Вашингтона

15:56Сегодня

Главу штаба Навального в Волгограде обвинили в осквернении «Родины-матери»

15:37Сегодня

Убивших редких птиц из зоопарка ради шашлыка омичей приговорили к колонии

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Ульяновский губернатор собрался воспитать в регионе «поколение доброты»
Убранный из Александрова памятник Ивану Грозному появился в Москве
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Банду двоечников задержали в Москве за ограбления сверстников
В Ярославле заинтересовались ребенком украинского маньяка-убийцы
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Мишель Обама рассказала о называвших ее обезьяной людях
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии
В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Порошенко проверят на госизмену
Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Орешкин признал окончание влияния холодной погоды на цены в России
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Орешкин счел антироссийские санкции США опасными для Трампа и ЕС
Итальянский банк UniCredit взломали хакеры
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 44 миллиона акций «М.Видео»
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Шойгу объяснил усиление войск Южного военного округа
Обвиняемый по делу о теракте в Петербурге попросил возбудить дело против ФСБ
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
На российском компьютере смогли запустить пиратскую GTA: Vice City
Adobe похоронит Flash
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Американская пловчиха рассказала о взаимной неприязни к Ефимовой
Джокович пропустит конец теннисного сезона
Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы
ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Джеймс Кэмерон снимет документалку про «Титаник» в качестве работы над ошибками
Маколей Калкин похорошел
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши
Сергея Дружко признали врагом Украины
Рассказ о «лихих девяностых» Чичваркина наложили на бит «Кровостока»
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Таец усадил за руль машины 10-месячного ребенка и разгневал соцсети
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Российский турист пропал в горах Абхазии
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
В США сделают Toyota Prius с 1000-сильным мотором
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы