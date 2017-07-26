Власти Подмосковья обозначили ключевые проблемы в торговом бизнесе

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников перечислил наиболее актуальные для региона проблемы в торговой сфере. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 26 июля.

«В основном все вопросы были связаны не с текущей деятельностью магазинов, предприятий торговых и бытовых, а с открытием или перезапуском объектов, с дорожной сферой, с разрешением на въезды, съезды, проезды. Много вопросов по имущественным налогам», — сказал он на встрече с предпринимателями.

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Посаженников также отметил, что участников рынка также волнуют особенности регулирования нестационарных объектов. «Мы хотим сделать все, чтобы бизнес имел четкие, понятные правила игры. Чтобы на пять лет они выигрывали аукцион, и никто уже к ним ни с какими вопросами подходить не мог», — подчеркнул он.

21 июля сообщалось, что в Мособласти стартует мониторинг нестационарной розничной торговли. Проверка коснется незаконных сезонных «лотков», палаток и бахчевых развалов, отмечает телеканал. Первые результаты мониторинга подведут 1 августа.

19 июля министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев заявил, что регион по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров.