Власти Подмосковья поборются с ларьками у церквей

Власти Московской области прорабатывают алгоритм действий по борьбе с неуместными ларьками около объектов культурного наследия и церквей, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Мы полностью делаем срез по нормативно-правовой базе, которая позволит нам навести порядок. Если около храма 10 ларьков, это вызывает у прихожан много вопросов. К ларькам около культурных объектов надо системно подходить, чтобы вся наша торговля была цивилизованной», — сказал Посаженников.

Он отметил, что собственникам ларьков будут предлагаться альтернативные места. «Мы отработаем существующую ситуацию в Щелковском районе и будем прорабатывать как типовой формат», — утончил министр.

Ранее во вторник Посаженников сообщил, что около 60 процентов нестационарных торговых объектов (НТО) Подмосковья имеют современный архитектурный облик.

На сегодняшний день на территории региона находятся свыше тысячи культовых объектов.