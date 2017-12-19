Американцы пожалели о выводе российских офицеров из Донбасса

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил сожаление в связи с отзывом российских офицеров из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обидно, что Россия вывела [своих представителей] из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы», — заявил Волкер в Вашингтоне.

При этом он вновь обвинил Россию в том, что в Донбассе находятся ее вооруженные силы и подконтрольные Москве местные вооруженные формирования, а предложения России о необходимости начала переговоров Киева с представителями Донецка и Луганска назвал «не очень реалистичным путем» для урегулирования конфликта.

Материалы по теме Башню снесло Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы

18 декабря сообщалось, что российские военные, работающие в СЦКК в Донбассе, покинут территорию Украины. «Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — заявили в МИД России.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, призванный оказывать содействие реализации минских соглашений, был создан по просьбе украинской стороны и в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. Он начал работу в сентябре 2014 года.

В состав центра вошли представители Вооруженных сил Украины и России (75 офицеров, которые менялись каждые три месяца). На начальном этапе в состав входили и представители самопровозглашенных республик Донбасса. Со временем, как отмечается в сообщении МИД, СЦКК столкнулся с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. В частности, украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. Российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории, запрещалось общение с местным населением.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!