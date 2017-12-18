Россия выйдет из Центра по контролю режима прекращения огня в Донбассе

Российские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, покинут территорию Украины 19 декабря. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщается на сайте на МИД РФ.

«Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — заявили в департаменте информации и печати МИД России.

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Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон, призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений, был создан по просьбе украинской стороны и в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. Он начал работу в сентябре 2014 года.

В состав Центра вошли представители вооруженных сил Украины и России (75 офицеров, которые менялись каждые три месяца, — прим. «Лента.ру»). На начальном этапе в состав входили и представители самопровозглашенных республик Донбасса.

Со временем, как отмечается в сообщении МИД, СЦКК столкнулся с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.

В частности, украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав российских военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. Российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории, запрещалось общение с местным населением.

Кроме того, с 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной», — отмечается в сообщении МИД.

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