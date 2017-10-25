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Батальон «Донбасс» призвали дезертировать с передовой и двинуться на Киев

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Вячеслав Власенко
Вячеслав Власенко

Организаторы акций протеста в Киеве призывают бойцов добровольческого батальона «Донбасс» дезертировать с передовой в зоне АТО и приехать в украинскую столицу. Об этом полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Власенко заявил в среду, 25 октября, в эфире телеканала «112 Украина».

«Звучат призывы к бойцам, чтобы они покинули свои позиции на передовой в АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в регионе — прим. «Ленты.ру») и ехали на Киев. Это явная провокация, чтобы военнослужащие дезертировали со своих позиций», — отметил украинский офицер.

Двумя днями ранее депутат Верховной Рады и бывший командир «Донбасса» Семен Семенченко сообщил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года. По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста 500 ветеранов АТО. Бывший комбат отметил, что в разных областях Украины идет работа по набору таких людей.

20 октября Порошенко заявил, что организаторам демонстраций в столице страны не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

С 17 октября оппозиция проводит бессрочную акцию протеста в центре Киева. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

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