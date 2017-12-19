ВТБ24 присоединят к ВТБ в январе 2018 года

ВТБ24 с 1 января 2018 года окончательно присоединится к банку ВТБ. Об этом говорится в пресс-релизе банков, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Объединение позволит нашим клиентам получать на лучших условиях привычные для них продукты и услуги, а банку — оптимизировать свои расходы. Мы сделаем так, чтобы все изменения прошли максимально незаметно для клиентов, и с Нового года они продолжили свое обслуживание на привычно высоком уровне уже под новым брендом», — отметил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Объединенный банк рассчитывает нарастить розничный кредитный портфель по итогам 2018 года на 19 процентов, до 2,7 триллиона рублей, депозитный — более чем на четверть, до 870 миллиардов рублей.

По результатам 2017 года розничный бизнес ВТБ планирует нарастить выдачу кредитных продуктов населению до 1,1 триллиона рублей, увеличив результат прошлого года на 29 процентов. Почти на треть вырастут продажи кредитов наличными (объем выдач за год — почти 600 миллиардов рублей) и ипотеки (434 миллиарда).

Совокупный объем кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ по итогам текущего года планируется на уровне 2,29 триллиона рублей. В сегменте кредитов наличными объем портфеля увеличится на 16 процентов, до 940 миллиардов рублей. Ипотечный портфель группы уже превысил триллион рублей, рост по итогам года планируется более чем на 14 процентов.

По данным банка, еще активнее в этом году рос портфель привлеченных средств населения. По итогам декабря его объем превысит 3,1 триллиона рублей, рост с начала года — более 20 процентов. Банк является одним из лидирующих игроков в этом сегменте: так, за 10 месяцев 2017 года прирост портфеля розничного бизнеса ВТБ составил 58 процентов от прироста всего рынка. Кроме того, банк продолжает развитие своих зарплатных проектов. Портфель зарплатных карт ВТБ вырос за год на 600 тысяч карт и составил почти 5,8 миллиона.

Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 в ноябре 2017 года. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ. Клиенты розничного бизнеса группы смогут продолжить обслуживание в привычных офисах, но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках.