ВТБ 24 прекратит существование

Акционеры ВТБ проголосовали за присоединение к нему дочернего банка ВТБ 24 с 1 января 2018 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба госбанка.

«Клиенты ВТБ и ВТБ 24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

Продукты и услуги банков будут доступны клиентам на прежних условиях. Переоформлять действующие договоры не потребуется, отмечают в ВТБ. Сервис внесения наличных в банкоматах кредитных организаций унифицирован.

Решение о присоединении ВТБ 24 к головному ВТБ принято еще в ноябре 2016 года. По мнению главы банка Андрея Костина, объединение организаций даст значительный синергетический эффект, позволит сократить издержки и обеспечит повышение эффективности работы.

Чистая прибыль ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз и составила 43,1 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.