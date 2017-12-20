Определены самые стильные киноперсонажи

Издание The Guardian составило в среду, 20 декабря, список самых стильных персонажей кино. На первом месте оказалась принцесса Маргарет из американского сериала «Корона».

Героиня отказывается от закрытых нарядов, которые женщины носили в середине XX века, в пользу более открытых и легких платьев. На второй строчке оказался персонаж актрисы Тэнди Ньютон из сериала «По долгу службы». Отмечается, что она всегда безупречно выглядит как на работе, так и в сценах вне ее.

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Также в списке есть китовая акула из документального фильма «Синяя планета 2». По словам экспертов, она выглядит стильно благодаря своему окрасу. Еще одним персонажем, ставшим самым стильным героем кино, оказался Джон Сноу из сериала «Игра престолов». Издание замечает, что сцены, где бастард ходит со шкурой дикого зверя на плечах, — самое лучшее в мире использование коврика из «Икеи».

5 декабря сообщалось, что британского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», назвали обладателем самого ужасного чувства стиля в 2017 году. Он занял первое место в списке худших модников по версии журнала GQ.

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