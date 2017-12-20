Названы лучшие «звездные» босоножки 2017 года

Издание Footwear News назвало лучшими босоножками, в которых в 2017 году появлялись на красной дорожке звезды, обувь американской модели Беллы Хадид от итальянского дизайнера Rene Caovilla.

В серебряных босоножках на шпильке она предстала на Каннском кинофестивале. На Хадид также было прозрачное платье Ralph & Russo Couture. На втором месте в рейтинге — светло-розовые туфли-гладиаторы до колен от Manolo Blahnik, которые обула на одну из презентаций своей линии косметики певица Рианна.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

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Тройку лидеров замыкают черные сандалии Burberry на шпильках, украшенные прозрачными кристаллами. В них на премьере фильма «Валериан» была модель и актриса Кара Делевинь.

На четвертой строчке расположились желтые босоножки с асимметричными украшениями, которые обула британская актриса Наоми Харрис. Издание не выяснило, какой бренд создал эту обувь. К ней Харрис подобрала белое открытое платье Calvin Klein. Далее следуют черные босоножки-ботфорты на шнуровке, в которых модель Аллесандра Амбросио появилась на церемонии MTV VMA Awards.

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