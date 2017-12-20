Серийный убийца в Забайкалье пожизненно лишен свободы

В Чите осужден 40-летний местный житель, совершивший серию преступлений. Как в среду, 20 декабря рассказал «Ленте.ру» Егор Марков, официальный представитель Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, Сергей Михайлов приговорен к пожизненному лишению свободы.

По словам Маркова, в сентябре 2016 года Михайлов с подельником обнаружили на берегу реки Ингода в Читинском районе Забайкалья автомобиль такси, водитель которого спал за рулем. Они сначала украли из багажника автомобиля набор инструментов, а затем решили похитить ценные вещи из салона. Но в момент кражи шофер проснулся и начал оказывать сопротивление. Тогда Михайлов и его соучастник нанесли мужчине несколько ножевых ран, от которых он скончался на месте происшествия. Затем они решили угнать автомобиль, но он не завелся — и тогда машину сожгли.

«Расследуя это преступление, следователи установили личности подозреваемых, и Михайлов был задержан. При проверке его генотипа была установлена причастность к резонансному преступлению, совершенному в сентябре 2003 года в Чите. Ознакомившись с заключением криминалистов, он полностью признался в убийстве ребенка и при проверке показаний на местности рассказал обо всех обстоятельствах», — сообщил официальный представитель Забайкальского управления СКР.

Как сообщил Михайлов, проезжая на велосипеде по территории военного полигона в районе поселка Каштак города Читы, он заметил идущую девятилетнюю девочку. Мужчина напал на нее, затащил ее в подземный бункер, где надругался над ребенком, а затем задушил. Пропавшую девочку несколько дней искали милиция, военные и волонтеры Только спустя трое суток тело было обнаружено, но тогда установить преступника не удалось, хотя на месте происшествия были обнаружены его биологические следы.

Два года спустя, в октябре 2005-го, проезжая в том же районе на велосипеде, Михайлов увидел шедшую пешком 20-летнюю женщину в красивой дубленке. Он напал на нее, нанес несколько десятков ударов ножом в грудь, после чего снял с тела верхнюю одежду, золотые украшения и скрылся.

«Похищенную дубленку Михайлов пытался подарить жене, но та отказалась, обнаружив на ней кровь. Тогда душегуб сделал из одежды коврик-накидку, и использовал дома. Примечательно, что несколько дней спустя, проезжая на том же велосипеде, Михайлов увидел, что тело погибшей так и не обнаружено, и сам заявил в полицию о совершенном преступлении», — рассказал Егор Марков.

Он уточнил, что и это преступление более десяти лет оставалось нераскрытым.

Приговор Михайлов выслушал стоя, но повернувшись к судье спиной.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ранее Михайлов был судим за корыстные преступления, но все судимости погашены. Тем не менее следствие проверяет причастность осужденного к другим тяжким преступлениям — есть основания полагать, что число его жертв больше.