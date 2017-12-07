Оправдательный приговор россиянину заменили на пожизненный срок

Курганский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор двум братьям, убившим знакомого. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в феврале 2016 года два брата, будучи пьяными, из ревности избили потерпевшего и задушили его рубашкой и шнурком для обуви. Чтобы скрыть следы преступления, они отнесли труп на свалку. Сын одного из братьев видел произошедшее, и отец пригрозил убить его, если он кому-то расскажет.

Было установлено, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

Приговором Курганского областного суда в мае 2017 года в соответствии с вердиктом присяжных заседателей обвиняемые были оправданы. Решение обжаловал гособвинитель. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России удовлетворила апелляционное представление прокуратуры Курганской области и отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Согласно новому приговору суда, оба признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц»), один из них — по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Одному из подсудимых назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, второй приговорен к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.