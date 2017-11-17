Суд оправдал водителя «красногорского стрелка»

Московский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор водителю «красногорского стрелка» Шоте Элизбарашвили. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

«Оправдать, признать за Элизбарашвили право на реабилитацию», — огласила решение судья Екатерина Кудрявцева.

Два дня назад присяжные сочли Элизбарашвили невиновным в соучастии в трех убийствах и незаконном обороте оружия, а прокурору Ольге Евдокимовой, в соответствии с УПК, ничего не оставалось, как попросить суд вынести оправдательный приговор.

Элизбарашвили на стадии предварительного следствия и в ходе рассмотрения дела в суде находился под стражей. Его освободили из СИЗО лишь после оправдательного вердикта.

Его задержали в октябре 2015 года. СКР предъявил ему обвинения в пособничестве в убийстве и в незаконном обороте огнестрельного оружия — именно водитель вносил и выносил сумку с оружием в здание городской администрации Красногорского муниципального района, перевозил самого Георгадзе от одного места преступления к другому, а также снимал происходящее на мобильный телефон.

Обвиняемый своей вины не признал: он утверждал, что был не в курсе готовящихся преступлений, а затем оказался в заложниках у вооруженного Георгадзе.

19 октября 2015 года в здании администрации Красногорского муниципального района предприниматель Амиран Георгадзе расстрелял своих знакомых — первого замглавы администрации Юрия Караулова и гендиректора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. В тот же день Георгадзе убил партнера по строительному бизнесу Тристана Закаидзе и случайного встречного Константина Смыслова, сотрудника охраны газеты «МК», и скрылся. 20 октября за информацию о подозреваемом МВД объявило вознаграждение в размере миллиона рублей, но вечером того же дня он был найден мертвым в частном доме в поселке Тимошкино. По заключению экспертов, «красногорский стрелок» покончил с собой.