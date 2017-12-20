Любимый бренд российских чиновников возьмется за плавки и полотенца

Итальянский бренд Ermenegildo Zegna запустил коллекцию пляжной одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте производителя.

В новую коллекцию вошли мужские шорты в полоску для плавания и серфинга, узкие плавки с абстрактным принтом, купальные полотенца и влаговпитывающие футболки. Коллекция выдержана в традиционных «морских» оттенках — синем, голубом, белом и красном, а также оранжевом и цвете хаки.

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Коллекция создана креативным директором бренда Алессандро Сартори в сотрудничестве с итальянской компанией ISA, которая специализируется на производстве аксессуаров из шелка с принтом. Ранее ISA разрабатывала линии для Dsquared2, Jimmy Choo и других марок.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, которая занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья. Наряду с марками Kiton и Brioni, негласно считается одним из самых популярных брендов в среде крупных российских чиновников и предпринимателей.

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