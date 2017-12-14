Мужчины полюбили розовый цвет

Опубликованы самые любимые мужчинами тренды 2017 года. Соответствующий список составила платформа Lyst по поисковым запросам пользователей, сообщает в четверг, 14 декабря, HighSnobiety.

В рейтинге, состоящем из 11 пунктов, первое место заняла одежда брендов Patagonia и The North Face. На второй строчке оказались вещи в стиле «стритстайл». Тройку лидеров замкнули спортивные костюмы.

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Далее следует розовый цвет — в нынешнем году, как заявляет издание, он полюбился представителям мужского пола больше всего. На пятой строчке расположились джинсы: в США оказались наиболее популярны прямые, а в Великобритании — зауженные. Шестыми в рейтинге стали спортивные штаны.

Далее следует популярный в 2017-м аксессуар — визитница. Восьмое место получила одежда с принтами в виде логотипов компаний. Список замыкают брюки-карго, комбинезоны и кроссовки, созданные в коллаборациях.

7 декабря сообщалось, что хорватский дизайнер Санда Андерлон (Sanda Anderlon) создала рисунок, на котором отразила все основные события уходящего 2017 года.