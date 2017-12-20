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Банк России насторожился из-за цен на борщ и оливье

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Сергей Швецов
Сергей Швецов

Из-за проблем с хранением урожая в России наблюдается «огромная волатильность» цен на наборы продуктов для приготовления популярных блюд: борща или салата оливье. Об этом в среду, 20 декабря, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сообщает ТАСС.

«Хранить негде, крестьяне отдают за бесценок, цены падают. Естественным образом хранилище заполняется и избыток хранится до января месяца, а начиная с марта идет взлет цен. Раньше это закрывалось так или иначе импортом, сейчас импорта стало меньше», — сказал Швецов.

По его словам, колебания цен на продукты порождают инфляционные ожидания. В настоящее время они находятся на уровне девять процентов, а ощущаемая инфляция — восемь процентов, отметил Швецов. «[Поэтому] ЦБ РФ должен держать более высокие процентные ставки при прочих равных, чем если бы имели достаточные объемы хранения сельхозпродукции, сглаживая волатильность внутри сезонного цикла», — пояснил чиновник.

В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приготовления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 312 рублей. Продукты для селедки под шубой подешевели за год на 0,9 процента, до 150 рублей.

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