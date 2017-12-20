В России предложили создать детские уголовные суды

Рассмотрением уголовных дел в отношении несовершеннолетних россиян должен заниматься специальный суд. К такому выводу пришли в Общественном совете при детском омбудсмене, пишет «Коммерсантъ».

«Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», — отметила юрист Сталина Гуревич.

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По ее словам, подростки часто нуждаются не в репрессиях, а воспитательных мерах: «Уголовным кодексом РФ предусмотрена такая мера наказания, как передача ребенка родителям для принятия воспитательных мер. Но по какой-то непонятной причине это судами не используется».

Эксперты подготовили поправки к закону, чтобы поднять возрастную планку, позволяющую молодым людям оставаться в воспитательной колонии, до 21 года. По действующим нормам, этот возраст составляет 18 лет.

«Получается, после воспитательной колонии уже совершеннолетний попадает на год-полтора во взрослую исправительную колонию, и воспитательный эффект, на который все его предыдущее пребывание было рассчитано, пропадает», — пояснила «Коммерсанту» уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Однако Минюст и прокуратура эту инициативу, по ее словам, не поддерживают.

Летом во ФСИН похвастали передовыми методами обучения и новыми подходами к образовательному процессу, которые позволили 70 процентам подростков успешно сдать Единый госэкзамен в колониях.

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