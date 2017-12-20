Производитель конопли стал спонсировать футбольный клуб

Австрийский футбольный клуб «Винер Виктория» заключил сделку с компанией Flowery Fields, занимающейся выращиванием конопли. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, логотип производителя будет размещен на футболках команды. Представители клуба заявили, что решением о привлечении такого спонсора хотели нарушить табу. Они также отметили, что 30 процентов от выручки, поступающий от спонсора, будут пожертвованы в пользу социальных проектов.

Компания Flowery Fields, находящаяся недалеко от Вены, является самой крупной в Австрии. Ее продукция может быть использована как в лечебных целях, так и для получения «легких наркотиков». По законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.

В октябре 2017 года немецкая порноактриса Лена Нитро стала титульным спонсором футбольного клуба «Обервюрцбах». Представители команды заявляли, что на майках футболистов появятся имя Нитро и адрес ее сайта.

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