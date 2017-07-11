Новичок сотрудничающей с adidas «Баварии» пришел на презентацию в шортах Nike

Полузащитник Корентин Толиссо в шортах Nike пришел на свою презентацию в мюнхенской «Баварии», техническим спонсором которой является компания adidas. Фото появилось в Twitter-аккаунте Bayern & Germany.

22-летний француз был одет в игровую майку «Баварии» от adidas и шорты компании-конкурента. Adidas — не только технический спонсор мюнхенцев, но и владелец части акций клуба.

В июне Толиссо перешел в «Баварию» из «Лиона», подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера составила 37 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 31 матче французского чемпионата, забив восемь мячей и отдав пять передач.

В 2013 году полузащитник Марио Гетце появился на презентации в «Баварии», одетый в футболку Nike. Мюнхенцам пришлось извиняться за инцидент, футболист наказан не был.

Adidas и Nike — крупнейшие компании-производители спортивной одежды, обуви и экипировки. Конкуренция между фирмами продолжается десятки лет.