В сети раскритиковали позировавшего с веером из купюр 19-летнего футболиста

Видео: Futebol Perfect / YouTube

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш подвергся критике подписчиков в Instagram после того, как выложил в сеть видео, на котором он позирует с веером из денежных купюр. Вскоре футболист удалил ролик, но он появился на Youtube-аккаунте Futebol Perfect.

Большинство пользователей, прокомментировавших запись, сочли поступок спортсмена недостойным. Позднее 19-летний Саншеш опубликовал в Instagram пост с извинениями за свои действия.

«Есть шутки, которые свидетельствуют о хорошем чувстве юмора, а другие вызывают неприязнь. Прошу прощения не только за отсутствие вкуса, но и за необдуманное решение, пусть это и случилось в атмосфере праздника в узком кругу. Обещаю, что постараюсь быть образцом на поле и вне его. Этот случай станет для меня уроком», — написал полузащитник.

«Бавария» приобрела Саншеша летом 2016 года за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за мюнхенцев 25 матчей и не отметился результативными действиями.

