Объявлен лучший российский фильм года

Портал «Кинопоиск» составил рейтинг отечественных фильмов 2017 года, получивших высшие оценки кинолюбителей. Лидером стала драма Бориса Хлебникова «Аритмия», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина получила 7,8 балла. «Аритмия» рассказывает о поглощенном работой враче скорой помощи Олега, которого из-за этого бросает жена.

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На втором месте — фильм «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко. Лента, получившая 7,53 балла, повествует о космонавтах, отправленных на советскую космическую станцию, которая перестает отвечать на сигналы из центра управления полетами.

Третью строчку заняла еще одна картина о космосе — «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским. Она получила 7,52 балла. В первую пятерку также вошли ленты «Нелюбовь» и «Последний богатырь».

Рейтинг самых популярных иностранных лент возглавил мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях (7,9 балла). Второе место получила фантастическая картина «Бегущий по лезвию 2049» (7,8 балла), третье — драма «Собачья жизнь» (7,7 балла). В топ-5 также попали фильмы «Тор: Рагнарек» и «Одаренная».

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