Российский актер Яценко получил приз кинофестиваля в Карловых Варах

Россиянин Александр Яценко признан лучшим актером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия). Как сообщает агентство РИА Новости, он получил приз за роль в фильме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова.

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Яценко сыграл роль поглощенного работой врача скорой помощи Олега, которого из-за этого бросает жена. Вместе с Яценко в картине сыграли Ирина Горбачева и Николай Шрайбер.

Ранее на фестивале «Кинотавр» Яценко удостоился аналогичного приза, а «Аритмия» была признана лучшим фильмом, а также завоевала приз зрительских симпатий.

В Чехии состоялась международная премьера картины. «Аритмия» появится на российских экранах 28 сентября. 3 июня в сети появился первый трейлер фильма.

Главный приз кинофестиваля «Хрустальный глобус» завоевал фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец». Лучшим режиссером стал Петер Бебяк, представивший совместный словацко-украинский фильм «Черта».

Актрисы Йовита Будник и Элиан Умугире поделили приз за лучшую женскую роль, исполненную ими в фильме польских режиссеров Йоганны и Кшиштофа Краузе «Птицы поют в Кигали».