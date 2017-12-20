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Родченков испугался за свою жизнь и поменял квартиру

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Григорий Родченков
Григорий Родченков

Глава независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил о состоянии информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Несколько дней назад Григорию Родченкову пришлось поменять квартиру из соображений личной безопасности», — заявил Освальд.

6 декабря адвокат информатора WADA Джим Уолден рассказал, что его клиент опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. По его словам, Родченков гордится результатом своей деятельности, однако «до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо».

Родченков возглавлял московскую антидопиговую лабораторию с 2005 по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате расследования МОК сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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