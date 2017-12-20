Петербургский таксист помешал занявшимся сексом пассажирам

Подвыпившие пассажиры такси в Санкт-Петербурге решили заняться сексом на заднем сиденье, но им помешал водитель. Мужчина отказался припарковать машину и оставить парочку на несколько минут одних за вознаграждение. Видеозапись инцидента извозчик опубликовал в своем видеоблоге на YouTube 18 декабря.

На записи видно, что водитель пытался максимально корректно объяснить молодым людям, что им лучше пойти в паб или гостиницу. После того как они расплатились и вышли из салона машины, таксист обозвал их животными, решившими «накидать мне тут йогурта».

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