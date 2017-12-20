Ухажер залез в окно к возлюбленной, оставил цветы и пошел под суд

В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1995 года рождения, который обвиняется в том, что без ведома своей избранницы залез к ней в дом, чтобы подарить вино и цветы. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает «Российская газета».

Вечером 18 ноября молодой человек решил оставить в квартире понравившейся ему девушки подарки. «Он с помощью троса и автомобиля взломал оконную решетку, разбил стекло, проник в квартиру, где оставил бутылку вина и букет цветов», — рассказали изданию в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Ухажер полностью признал вину. Санкция инкриминируемой ему статьи «Нарушение неприкосновенности жилища» (часть 1 статьи 139 УК РФ) предусматривает наказание в виде обязательных либо исправительных работ.

20 июля в Нефтеюганске около городского ЗАГСа подрались двое женихов. Один из них, будучи в алкогольном опьянении, оскорбил жену второго, после чего началась потасовка. В результате один жених оказался в больнице с травмами, а второй скрылся.

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