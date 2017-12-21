В шахматы сыграли в позе из камасутры

Видео: Chess.com / YouTube

Основатели портала chess.com Эрик Аллебест и Джером Северсон сыграли в шахматы в позе из камасутры. Таким образом они отреагировали на официальный логотип чемпионата мира по этому виду спорта. Видео опубликовано на YouTube-канале Chess.com.

Аллебест и Северсон вначале поделились впечатлениями от логотипа, а затем приняли изображенную на нем позу и начали игру. Основатели шахматного портала заявили, что воодушевлены логотипом и ожидают, что он станет всемирно известным. На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску, а их ноги и руки переплетены.

20 декабря этот логотип раскритиковали гроссмейстеры. В частности, британец Найджел Шорт предположил, что Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ) «решила преподать шахматному миру урок секса».

Логотип был разработан московским дизайн-бюро «Щука». Мировое первенство пройдет в ноябре 2018 года в Лондоне.

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