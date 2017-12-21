Депутаты Госдумы начнут голосовать глазами

Летом 2018 года в здании Госдумы может быть установлена новая система для голосования, которая будет идентифицировать депутатов по глазам. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Мы буквально неделю назад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сберегательный банк в рамках, в том числе, своих платформ. Одна из таких разработок могла бы быть нами востребована — это регистрация депутатов по биометрическим данным», — сказал Володин.

Спикер также рассказал, как именно будет работать система: экран персонального планшета, который есть на столе у каждого парламентария в зале пленарных заседаний, будет идентифицировать депутата по глазам. «Единственное, что потребуется, это снимать очки, потому что 364 точки вокруг глаза сканирует техника», — уточнил Володин.

Спикер пояснил, что Сбербанк, как разработчик, может установить такое оборудование совершенно бесплатно. «Если вы захотите, мы это сделаем, это будет современно», — заключил Володин.

Голосование на заседаниях Госумы осуществляется в основном с использованием электронной системы подсчета. При проведении открытого голосования формируется список с результатами, в котором указываются фамилии депутатов и название фракций. При тайном голосовании данные о результатах каждого депутата в память электронной системы не заносятся.

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