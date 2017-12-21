Власти Хакасии объяснили изъятие детей у матери из-за длинных волос

Глава республики Хакасия Виктор Зимин взял под личный контроль ситуацию с изъятием детей у многодетной матери из-за слишком длинных волос у одного из них. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» его пресс-секретарь Николай Денисов в четверг, 21 декабря.

«Есть, конечно, перегибы со стороны органов опеки и есть недочеты в воспитании со стороны этой мамы многодетной семьи и в условиях, в которых содержатся дети», — пояснил он. — Волосы — это только один из поводов, который послужил быстрому распространению [новости] в СМИ».

В органах опеки, в частности, утверждают, что женщина наряжала мальчика в девичьи платья.

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Разобраться в ситуации должна комиссия, созданная региональным министерством образования по указанию главы республики. «Туда входит наш детский омбудсмен Ирина Ауль и органы опеки Боградского района», — подчеркнул Денисов.

Решение суда по вопросу об изъятии детей может быть принято уже в пятницу, 22 декабря.

Ранее 20 декабря сообщалось, что органы опеки изъяли у жительницы Хакасии Любови Лицегевич семерых усыновленных ею детей. Воспитательница детсада, куда ходит один из них — четырехлетний мальчик, — пожаловалась заведующей, что волосы у него выросли до поясницы. Та доложила об этом в районное управление образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних решила, что Лицегевич наносит вред психологическому здоровью ребенка, и пришла к выводу о необходимости прекращения опеки над ним. Мальчика и еще шесть детей у женщины забрали.

По данным СМИ, 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей. У нее был конфликт с руководством детсада из-за сдачи денег на ремонт здания. Женщина также критиковала местные органы опеки из-за размера получаемых пособий.

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