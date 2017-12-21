Приняты законы о выплатах за первого ребенка и продлении программы маткапитала

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за законопроекты о ежемесячных выплатах после рождения первого и второго ребенка, а также о продлении программы маткапитала, передает ТАСС. Документы прошли третье, окончательное чтение в четверг, 21 декабря. Перечисление средств начнется с 1 января.
По предварительным расчетам, деньги на содержание первенца до полутора лет из федерального бюджета будут получать около 340 тысяч малоимущих семей, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В среднем по стране размер пособия составит 10,5 тысячи рублей.
Ежемесячные выплаты после рождения или усыновления второго ребенка до полутора лет будут производить за счет материнского капитала. Для оформления того или иного пособия потребуется обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.
Второй принятый в четверг Думой закон продлевает программу выплат материнского капитала до конца 2021 года и вводит еще один законный вариант использования денег — оплату платных услуг дошкольного образования.