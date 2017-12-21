Приняты законы о выплатах за первого ребенка и продлении программы маткапитала

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за законопроекты о ежемесячных выплатах после рождения первого и второго ребенка, а также о продлении программы маткапитала, передает ТАСС. Документы прошли третье, окончательное чтение в четверг, 21 декабря. Перечисление средств начнется с 1 января.

По предварительным расчетам, деньги на содержание первенца до полутора лет из федерального бюджета будут получать около 340 тысяч малоимущих семей, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В среднем по стране размер пособия составит 10,5 тысячи рублей.

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Ежемесячные выплаты после рождения или усыновления второго ребенка до полутора лет будут производить за счет материнского капитала. Для оформления того или иного пособия потребуется обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.

Второй принятый в четверг Думой закон продлевает программу выплат материнского капитала до конца 2021 года и вводит еще один законный вариант использования денег — оплату платных услуг дошкольного образования.

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