Путин призвал внести поправки в закон о контрактной системе

В закон о контрактной системе необходимо внести поправки, учитывающие специфику хозяйственной деятельности творческих организаций. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Работа над новым законом о культуре, конечно, займет определенное время, поэтому прошу уже сейчас решить наиболее острые и чувствительные для творческих коллективов и творческих деятелей вопросы, а именно, внести ряд поправок в закон о контрактной системе. Мы об этом тоже неоднократно говорили», — подчеркнул Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству

Глава государства отметил, что действующий закон не всегда учитывает специфику сферы и ставит работников культуры в двусмысленное положение. «И в его корректировке, в установке понятных, логичных и прозрачных правил финансово-хозяйственной деятельности творческих организаций заинтересованы, безусловно, все — и представители культурного сообщества и государства», — добавил Путин.

По его словам, новый закон должен максимально сохранить и развивать существующие успешные формы государственной поддержки культуры, такие, к примеру, как гранты на оплату труда ведущих творческих коллективов. Глава государства также сообщил, что в 2018 году гранты вырастут на 2,3 миллиарда рублей и превысят 8 миллиардов.

Федеральный закон N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» действует с 1 января 2014 года.