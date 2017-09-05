Песков пояснил слова Путина про выделенный Серебренникову миллиард

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил слова президента России Владимира Путина о том, что режиссеру Кириллу Серебренникову на его проекты был выделен миллиард рублей из бюджета. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент говорил о совокупной сумме поддержки и финансирования, которые в том или ином виде за последние годы были получены Серебренниковым или проектами, в которых он принимал непосредственное участие. По линии Министерства культуры, федерального органа власти, и по линии Москвы, а именно департамента культуры», — пояснил Песков.

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По словам пресс-секретаря президента, речь идет об общей сумме, выделенной режиссеру за последние четыре-пять лет.

Цифру в миллиард рублей Путин озвучил ранее на пресс-конференции. Глава государства заявил, что худрук «Гоголь-центра» получил «по линии правительства — где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства — 700 миллионов».

Российский президент также назвал единственный вопрос властей к Серебренникову: соблюдение закона в использовании бюджетных денег. Он объяснил, что домашний арест режиссера не подтверждает его вину.

23 августа худрука «Гоголь-центра» поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.