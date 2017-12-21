Рогозин заберет у ученых экспериментальную таксу и подружит ее с Пончиком

Вице-премьер Дмитрий Рогозин забрал себе таксу, на которой ученые тестировали кислородосодержащую жидкость. Об этом он сообщил в переписке с «Лентой.ру».

«Я понимаю, что такие эксперименты необходимы, но по-человечески переживал за собаку и решил ее забрать себе», — указал Рогозин. «Правда, у меня уже есть овчарка по имени Пончик, но, думаю, ребята станут друзьями. Тем более что такса стала знаменитостью», — отметил вице-премьер. Он уточнил, что заберет животное после карантина.

Ранее вице-премьер показал президенту Сербии Александру Вучичу новую российскую разработку — кислородосодержащую жидкость, которая позволяет дышать под водой. Работу технологии демонстрировали на таксе, которую засунули в резервуар с раствором. Там она брыкалась, пока ее легкие не наполнились жидкостью. После собака начала вести себя спокойно и дышать. Когда пса вынули, он был жив, но долго откашливался.

В будущем благодаря этой разработке можно будет спасать подводников, выхаживать недоношенных детей и оказывать помощь людям, получившим ожоги верхних дыхательных путей, считают ученые. В то же время интернет-пользователи негативно отреагировали на эксперимент с собакой, кто-то даже предложил вице-премьеру протестировать жидкость на себе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!